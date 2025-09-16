Президент Польши потребовал разъяснений информации о том, что на жилой дом упала ракета, а не БПЛА

Навроцкий требует объяснений на фоне данных о попадании в дом ракеты, а не БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Навроцкий потребовал объяснений на фоне данных, что в дом попала ракета F-16
Навроцкий потребовал объяснений на фоне данных, что в дом попала ракета F-16 Фото:
новость из сюжета
В воздушное пространство Польши вторглись дроны

Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал срочных разъяснений от правительства после появления информации о том, что в Выгрыках на жилой дом упал не беспилотник, а ракета, выпущенная истребителем F-16. Об этом сообщило Бюро национальной безопасности Польши.

«Президент ожидает от правительства неотложных объяснений по поводу инцидента в Выгрыках. Это обязанность правительства — применить все инструменты и институты, чтобы прояснить этот вопрос как можно быстрее», — написали на официальной странице Бюро в соцсети Х.

Ранее Rzeczpospolita сообщила, что в жилое здание в деревне Выгрыки, расположенной в Люблинском воеводстве, попала ракета, выпущенная с истребителя F-16, а не беспилотником. Издание подчеркнула, что прокуратура и министерство обороны страны умышленно не раскрывают эти сведения. Как отмечается в официальном сообщении польских служб, пока установлено, что обнаруженный на месте происшествия объект не является БПЛА или его частями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал срочных разъяснений от правительства после появления информации о том, что в Выгрыках на жилой дом упал не беспилотник, а ракета, выпущенная истребителем F-16. Об этом сообщило Бюро национальной безопасности Польши. «Президент ожидает от правительства неотложных объяснений по поводу инцидента в Выгрыках. Это обязанность правительства — применить все инструменты и институты, чтобы прояснить этот вопрос как можно быстрее», — написали на официальной странице Бюро в соцсети Х. Ранее Rzeczpospolita сообщила, что в жилое здание в деревне Выгрыки, расположенной в Люблинском воеводстве, попала ракета, выпущенная с истребителя F-16, а не беспилотником. Издание подчеркнула, что прокуратура и министерство обороны страны умышленно не раскрывают эти сведения. Как отмечается в официальном сообщении польских служб, пока установлено, что обнаруженный на месте происшествия объект не является БПЛА или его частями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...