Президент Польши потребовал разъяснений информации о том, что на жилой дом упала ракета, а не БПЛА

Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал срочных разъяснений от правительства после появления информации о том, что в Выгрыках на жилой дом упал не беспилотник, а ракета, выпущенная истребителем F-16. Об этом сообщило Бюро национальной безопасности Польши.
«Президент ожидает от правительства неотложных объяснений по поводу инцидента в Выгрыках. Это обязанность правительства — применить все инструменты и институты, чтобы прояснить этот вопрос как можно быстрее», — написали на официальной странице Бюро в соцсети Х.
Ранее Rzeczpospolita сообщила, что в жилое здание в деревне Выгрыки, расположенной в Люблинском воеводстве, попала ракета, выпущенная с истребителя F-16, а не беспилотником. Издание подчеркнула, что прокуратура и министерство обороны страны умышленно не раскрывают эти сведения. Как отмечается в официальном сообщении польских служб, пока установлено, что обнаруженный на месте происшествия объект не является БПЛА или его частями.
