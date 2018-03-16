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16 марта 2018
20:56  16 марта 2018 0

«Каруселей» не будет. Мэр Москвы предостерег потенциальных провокаторов

5 Общероссийский Гражданский Форум - 2017, дискуссия Алексея Кудрина с Сергеем Собяниным. Москва, собянин сергей
Собянин напомнил об ответственности за нарушения на выборахФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Власти Москвы предупредили, что проголосовать несколько раз на выборах президента с помощью сервиса «Мобильный избиратель» будет невозможно. За четыре дня после окончания приема заявлений ЦИК и Мосгоризбирком сверили списки и выявили всех избирателей, подавших по нескольку заявлений о голосовании не по месту регистрации.

Таковых насчитывается примерно 3450 человек, при этом несколько десятков из них подали от трех до восьми заявлений о голосовании на разных избирательных участках. «Видимо, они хотели проверить систему „мобильный избиратель“ на прочность. Интересно, они так поступили ради ролика в YouTube или всерьез собираются организовать „карусели“? — задается вопросом мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте. — Не советую это делать. См. статью 142.2 УК РФ».

Впрочем, по мнению градоначальника, у большинства таких «излишне мобильных» избирателей просто успели поменяться планы. «Актуальная тема для Московского региона, где миллионы людей фактически живут не по месту регистрации. И сотни тысяч проживают в области, а работают в Москве, и наоборот», — считает Собянин. Но предупреждает, что действительным будет считаться лишь первое заявление о голосовании не по месту жительства. Об этом гражданам, подавшим несколько заявлений, напомнят специальными SMS-оповещениями сотрудники Мосгоризбиркома.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта. На этот пост претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Владимир Васин
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