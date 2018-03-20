22:36 20 марта 2018 0

Подписчики рекомендовали ведущей в таком образе появиться в новостях Фото: личная страница Екатерины Андреевой в Instagram

Бессменная ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева выложила на своей странице в Instagram фотографии в образе Шляпника из «Приключений Алисы в стране чудес» Льюиса Кэролла. Подписчики уже оставили сотни восхищенных комментариев.

На фото Андреева запечатлена в окружении шахматных фигур. Она написала, что ее научил играть отец в шесть лет и она всегда любила играть именно белыми. Журналистка добавила, что при равных шансах белых и черных фигур «все зависит от ума игрока».

В соцсетях не поскупились на комплименты: «Шикарная Катя», «Восхитительно! Великолепно!», «Шахматная королева». Не все сразу узнали Андрееву: «Глянула первое фото и подумала, что это статуя», «Думала, что это Джонни Депп позирует», «Вы и шляпник соединились настолько реалистично, и вас как будто двое осталось, Вы не потеряли своей индивидуальности, и шляпник очень уж похож». Некоторые выступили с неожиданными предложениями: «Вот такой наряд да в вечерние новости!».

Ранее Андреева поучаствовала в судьбе бездомного кота из Подольска, пишет сайт «Подмосковье сегодня». Она устроила фотосессию с котом по кличке Зорро, чтобы помочь ему найти хозяев.