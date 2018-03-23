Успенскую сняли с рейса из-за скандала на борту самолета

04:02 23 марта 2018 0

Певица отказалась подчиняться требованиям экипажа ФОТО: Wikimedia Commons, Serge Serebro

Российскую певицу Любовь Успенскую сняли с рейса 1762, который направлялся из Москвы в Омск. Как оказалось, артистка устроила скандал — ей не разрешили везти собачку без специальной переноски.

Согласно действующим правилам авиаперевозок, животные во время полета должны находиться в переносках. Как передают Nation News, певица отказалась подчиняться требованиям экипажа воздушного судна и даже оттолкнула стюардессу.

В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам правоохранительных органов, которые, в итоге, сняли Успенскую с рейса, сообщает «Экономика сегодня». Чуть позже, артистка все же смогла улететь в Омск. Ей удалось оперативно поменять билеты, пишет «Федеральное агентство новостей».