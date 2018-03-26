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26 марта 2018
Главные новости Москвы
20:05  26 марта 2018 0

Опубликован список опознанных жертв пожара в Кемерове

Пожар в кемеровском торговом центре унес жизни 64 человекФото: группа «Типичное Кемерово», «ВКонтакте»
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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В открытом доступе появился список жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, чьи тела уже удалось опознать. Это 17 человек. Всего при пожаре погибли 64 человека.

В кемеровский морг были доставлены тела 34 погибших, сообщает телеканал 360. Родственники уже опознали половину из них — список опубликовал телеграм-канал Mash:

Федина Ольга Владимировна 19.04.1972 года рождения;

Тесленко Игорь Юрьевич 25.11.1966 года рождения;

Агаркова Надежда Васильевна 14.11.1950 года рождения;

Москаленко Евгений Вячеславович 22.10.1983 года рождения;

Мухин Антон Григорьевич 29.03.1983 года рождения;

Архипенко Станислав Игоревич 15.04.1986 года рождения;

Устинова Наталья Николаевна 13.10.1981 года рождения.

Еще девять человек — несовершеннолетние и одна девушка 2000 года рождения. Согласно опубликованному списку, самому младшему ребенку было всего пять лет.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии людей, госпитализированных после пожара в ТЦ в Кемерово. Всего в больницы попали 12 человек, сообщает Nation News. Глава ведомства Вероника Скворцова отметила, что врачи проводят необходимые терапевтические мероприятия. По уголовному делу о пожаре ранее были задержаны четыре человека, среди них руководитель управляющей компании, которая обслуживала торговый центр, и арендатор помещения, где произошло возгорание.

Дарья Корчак
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