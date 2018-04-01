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01 апреля 2018
21:42  01 апреля 2018 0

В Петербурге девушка сняла квартиру с мумией в кладовке

Виды Санкт-Петербурга, снег, снегопад, зима, казанский собор, санкт-петербург, питер, улица малая конюшенная
Труп принадлежал сожителю лжериелтораФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Санкт-Петербурга в кладовке съемной квартиры нашла человеческую мумию. Девушка обнаружила ее во время уборки в тот же день, когда переехала. Неизвестные залили тело монтажной пеной и оставили в кладовой комнате.

По размерам обуви и фасону брюк петербурженка поняла, что найденный покойник — мужчина. В ходе проверки по факту найденного трупа выяснилось, что женщина, сдавшая квартиру в аренду, никогда не работала агентом недвижимости. Оказалось, что найденное в кладовке тело принадлежит ее сожителю, пропавшему, по словам соседей, около десяти лет назад, пишет РИА «Новости».

В настоящее время мумию отправили на экспертизу. Полиция занимается установлением всех обстоятельств инцидента. Ранее сотрудники МЧС и патрульной полиции в украинском городе Николаев обнаружили в многоквартирном доме женщину-инвалида, которая 30 лет жила в одной квартире с мумией матери.

Иван Шестак
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