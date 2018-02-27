Дочь-инвалид 30 лет жила в одной квартире с мумией матери

20:01 27 февраля 2018 0

Инцидент произошел в украинском городе Николаев 0512.com

В городе Николаев сотрудники МЧС и патрульной полиции вскрыли квартиру в многоэтажном доме, где обнаружили страшную картину. Работники экстренной службы нашли хозяйку жилища — это была женщина с признаками истощения организма и усыхания ног. В соседней комнате находилось мумифицированное тело ее матери.

Выяснилось, что хозяйка страшной квартиры много лет не покидала стен жилища, так как была почти обездвижена. По предварительным оценкам экспертов, ее мать скончалась в соседней комнате около 30 лет назад, пишет Life. Все эти годы дочь-инвалид провела с телом матери в ужасающих условиях. Ее жилище было усыпано мусором, в квартире уже давно не было электричества, воды и газа.

Женщину с признаками истощения госпитализировали. По предварительной информации, ей грозит ампутация конечностей. По словам очевидцев, они не подозревали, что по соседству кто-то проживает. Ранее в Подмосковье в квартире пенсионерки обнаружили два мумифицированных тела. По словам 77-летней женщины, она девять лет не могла похоронить брата и сестру из-за отсутствия денег.