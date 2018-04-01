{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ройзман сменил Явлинского на Титова. Команда Медведева уходит в отпуск. Владельцев «Зимней вишни» ждет еще одна уголовка
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,26
Динамика за 2 недели
Евро 70,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
01 апреля 2018
22:59  01 апреля 2018 0

В МЧС рассказали об ошибке, приведшей к трагедии в «Зимней вишне»

Акция памяти погибших при пожаре в Кемерове в ТЦ
Систему перевели в ручной режим еще 19 мартаФото: Анастасия Яковлева © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
все новости сюжета

Главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев сообщил, что сигнализация в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» сработала некорректно. Ее перевели в ручной режим управления, поэтому сигнал о возгорании поступил к охраннику на пульт первого этажа.

По данным Еникеева, если бы сигнализация работала в автоматическом режиме, то сработали бы системы дымоудаления. В этом случае в торговом центре лифты опустились бы вниз, эскалаторы переключились на спуск, а с эвакуационных выходов снялась бы блокировка, пишет «Российская газета». В ручном режиме, по словам Еникеева, охраннику самому надо было нажимать на кнопки оповещения, отключения лифтов и эскалаторов. «Но он этого не сделал», — подчеркнул инспектор. Пожарных вызвали по телефону, в результате чего упустили время.

По данным Еникеева, систему перевели на ручное управление, потому что она с 19 марта давала сбои и включалась самостоятельно. «Но с точностью сказать это можно будет только тогда, когда будет полностью снята информация всех событий с контрольного прибора сигнализации», — отметил он.

Напомним, в Кемерове в ТЦ «Зимняя Вишня» 25 марта произошел пожар. Возгорание случилось на четвёртом этаже в районе детской игровой площадки. Огонь быстро распространился. В результате страшной трагедии пострадали 79 человек.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров