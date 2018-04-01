В МЧС рассказали об ошибке, приведшей к трагедии в «Зимней вишне»

22:59 01 апреля 2018 0

Систему перевели в ручной режим еще 19 марта Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев сообщил, что сигнализация в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» сработала некорректно. Ее перевели в ручной режим управления, поэтому сигнал о возгорании поступил к охраннику на пульт первого этажа.

По данным Еникеева, если бы сигнализация работала в автоматическом режиме, то сработали бы системы дымоудаления. В этом случае в торговом центре лифты опустились бы вниз, эскалаторы переключились на спуск, а с эвакуационных выходов снялась бы блокировка, пишет «Российская газета». В ручном режиме, по словам Еникеева, охраннику самому надо было нажимать на кнопки оповещения, отключения лифтов и эскалаторов. «Но он этого не сделал», — подчеркнул инспектор. Пожарных вызвали по телефону, в результате чего упустили время.

По данным Еникеева, систему перевели на ручное управление, потому что она с 19 марта давала сбои и включалась самостоятельно. «Но с точностью сказать это можно будет только тогда, когда будет полностью снята информация всех событий с контрольного прибора сигнализации», — отметил он.

Напомним, в Кемерове в ТЦ «Зимняя Вишня» 25 марта произошел пожар. Возгорание случилось на четвёртом этаже в районе детской игровой площадки. Огонь быстро распространился. В результате страшной трагедии пострадали 79 человек.