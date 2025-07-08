Shot назвал причину смерти звездного визажиста Вишневского

Известный стилист и визажист Дмитрий Вишневский умер на 51-м году жизни. По данным telegram-канала Shot, причиной смерти мог стать инфаркт, который, предположительно, был вызван перегревом на солнце.
«50-летний стилист внезапно умер в минувшее воскресенье в подмосковном доме, куда поехал к маме», — говорится в сообщении канала. Как сообщает Shot, стилист занимался домашними делами на участке, когда его мать услышала грохот и нашла сына без сознания. Пока был пульс, она вызвала скорую, однако мужчина скончался до приезда врачей — прямо у нее на руках.
На смерть стилиста отреагировала певица Кристина Орбакайте, с которой он работал долгие годы. В своих соцсетях она написала: «Светлая память, дорогой Дима. Сколько красивых образов ты создал для меня. Талантливый, красивый, интересный, как же так?!».
Дмитрий Вишневский был широко известен в индустрии моды и красоты. Он сотрудничал с Ренатой Литвиновой, Жанной Агузаровой и другими звездами. В последние годы он сосредоточился на преподавательской деятельности: обучал парфюмерии и визажу, проводил тренинги и мастер-классы как приглашённый эксперт.
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