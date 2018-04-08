08:06 08 апреля 2018 0

Жертвами «дела Скрипаля» стали животные, принадлежавшие бывшему шпиону Юлия Скрипаль, Facebook

Новые факты в «деле Скрипаля», которых с каждым днем все больше, могут кардинально изменить представление об инциденте в Солсбери. Такое заявление сделал российский постпред при ООН Василий Небензя в интервью, фрагмент которого вышел в эфире Первого канала.

«Появляются все новые и новые интересные факты и свидетельства, которые вообще могут в один прекрасный день перевернуть все это дело», — приводит его слова RT. Небензя также заявил, что у него «в последнее время возникает вопрос: «А был ли мальчик?».

Ранее бывший глава ОЗХО Жосе Бустани заявил, что поражен поспешностью, с которой власти Великобритании сделали выводы по «делу Скрипаля». По его словам, за сутки определить тип яда и тем более место его изготовления абсолютно невозможно, напоминает ФБА «Экономика сегодня». Кроме того, Москва призвала провести открытое заседание Совета безопасности ООН и обсудить на нем отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщала «Русская планета».

Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери еще в начале марта. До последнего времени они находились в коме. Сначала в сознание пришла Юлия, а затем и сам бывший шпион. В результате утечки стало известно, что после госпитализации Скрипалей в их доме остались кот и морские свинки. Свинки погибли от обезвоживания, а кота усыпили, а затем кремировали спецслужбы Великобритании.