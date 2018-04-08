09:16 08 апреля 2018 2

Инцидент связан с отказом двигателя у судна Фото: pixabay.com

Следовавший из России в Саудовскую Аравию сухогруз при проходе через Босфор врезался в расположенный на береговой линии особняк. В связи с инцидентом движение через пролив на некоторое время было приостановлено.

«Сухогруз Vitaspirit с грузом ячменя, который шел под мальтийским из России в Саудовскую Аравию, в 15.25 (мск) из-за остановки двигателя начал быстро приближаться к берегу. Был выброшен аварийный якорь, однако в 15.30 судно врезалось в особняк», — цитирует «Российская газета» официальное сообщение властей Стамбула. Сейчас выясняется, какая техническая неисправность сухогруза стала причиной ЧП.

По информации местных СМИ, здание получило серьезные повреждения — обвалилась крыша и верхние этажи. Особняк оценивается в 85 миллионов долларов, в последнее время он использовался для проведения концертов и свадебных церемоний.