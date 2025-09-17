В Госдуме предложили смягчить медицинскую реформу

Комитет Государственной думы по охране здоровья предложил смягчить положения законопроекта о реформе медицинского образования. На заседании депутаты инициировали отмену обязательной отработки с наставником для выпускников фармацевтических специальностей и стоматологов.
«Стоит проработать перечень специальностей, после получения которых молодые специалисты должны будут работать под руководством наставника, потому что у обучавшихся фармации и стоматологии может возникнуть дефицит возможных мест для работы», — отметил глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов, его слова передает РБК. Он также предлагает ввести подобные меры для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.
Документ о реформе медицинского образования предполагает изменение системы подготовки и последующего трудоустройства выпускников медицинских вузов. Одним из ключевых пунктов проекта является введение обязательной отработки под наставничеством для молодых специалистов. Данные требования вызвали дискуссию среди экспертов, представителей медицинских учреждений и студентов.
