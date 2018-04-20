{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Медведева заставят поменять экономический блок правительства РФ. Фамилии
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,32
Динамика за 2 недели
Евро 75,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 апреля 2018
Главные новости Москвы
19:12  20 апреля 2018 0

Арестован подросток, устроивший поножовщину в башкирский школе

Иван Обухов Ленинский суд, клетка, арест, заключение, мера пресечения
Школьник на два месяца помещен под стражуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Башкирский школьник, напавший с ножом на одноклассницу и пытавшийся сжечь учебный кабинет, арестован. Ближайшие два месяца, пока будет идти следствие, он проведет под стражей. Заседание по избранию меры пресечения прошло в суде Стерлитамака, сообщает «Интерфакс».

Учащийся коррекционного класса одной из школ Стерлитамака напал на одноклассницу с ножом 18 апреля. Затем он нанес несколько ударов учительнице, пытавшейся защитить детей, и порезал руку себе, после чего попытался устроить пожар. Запаниковав, одна ученица выпрыгнула из окна второго этажа. В результате три подростка и педагог были госпитализированы.

В настоящее время прокуратура возбудила по данному инциденту два уголовных дела. Одно — против школьника, другое — в отношении директора, который, как предполагается, знал о намерении подростка и даже вызывал его родителей на профилактическую беседу, однако не смог предотвратить инцидент.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров