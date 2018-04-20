Арестован подросток, устроивший поножовщину в башкирский школе

19:12 20 апреля 2018 0

Школьник на два месяца помещен под стражу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Башкирский школьник, напавший с ножом на одноклассницу и пытавшийся сжечь учебный кабинет, арестован. Ближайшие два месяца, пока будет идти следствие, он проведет под стражей. Заседание по избранию меры пресечения прошло в суде Стерлитамака, сообщает «Интерфакс».

Учащийся коррекционного класса одной из школ Стерлитамака напал на одноклассницу с ножом 18 апреля. Затем он нанес несколько ударов учительнице, пытавшейся защитить детей, и порезал руку себе, после чего попытался устроить пожар. Запаниковав, одна ученица выпрыгнула из окна второго этажа. В результате три подростка и педагог были госпитализированы.

В настоящее время прокуратура возбудила по данному инциденту два уголовных дела. Одно — против школьника, другое — в отношении директора, который, как предполагается, знал о намерении подростка и даже вызывал его родителей на профилактическую беседу, однако не смог предотвратить инцидент.