10:50 25 апреля 2018 0

Певице вменяли «существование крыльев» Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Татарбунарский районный суд Одесской области поступила жалоба на певицу Аллу Пугачёву. Написавшая его женщина утверждает, что примадонна «не дает ей покоя».

В своём заявлении истица утверждает, что у певицы «есть крылья, по которым может зайти в любого человека и делать с ним, что захочет». Она добавила, что Пугачева преследует ее повсюду и запрещает «что-либо делать и не даёт покоя». Жительница Одессы попросила суд принять меры.

Истцу суд помочь не смог, сославшись на то, что заявление не соответствует требованиям процессуального законодательства. «Суд в своей деятельности действует только в пределах и согласно законам Украины, а правосудие осуществляется в соответствии с определёнными законом процедурами судопроизводства», — цитирует портал «Утро.ру» пресс-службу Татарбунарского районного суда.