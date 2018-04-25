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25 апреля 2018
24 апреля 2018
10:50  25 апреля 2018 0

«Не дает покоя». Украинка подала в суд на Аллу Пугачеву из-за преследования

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, пугачева алла
Певице вменяли «существование крыльев»Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Татарбунарский районный суд Одесской области поступила жалоба на певицу Аллу Пугачёву. Написавшая его женщина утверждает, что примадонна «не дает ей покоя».

В своём заявлении истица утверждает, что у певицы «есть крылья, по которым может зайти в любого человека и делать с ним, что захочет». Она добавила, что Пугачева преследует ее повсюду и запрещает «что-либо делать и не даёт покоя». Жительница Одессы попросила суд принять меры.

Истцу суд помочь не смог, сославшись на то, что заявление не соответствует требованиям процессуального законодательства. «Суд в своей деятельности действует только в пределах и согласно законам Украины, а правосудие осуществляется в соответствии с определёнными законом процедурами судопроизводства», — цитирует портал «Утро.ру» пресс-службу Татарбунарского районного суда.

Павел Маркуш
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