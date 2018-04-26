{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,75
Динамика за 2 недели
Евро 75,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 апреля 2018
25 апреля 2018
10:16  26 апреля 2018 0

Мужчина забыл про лотерейный билет с выигрышем в четыре миллиона долларов ‍

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги
Обладатель джекпота не сразу поверил в свое счастьеФото: Pixabay

Курьезный случай произошел с американцем, сорвавшим большой куш в лотерею. Обладатель 4 миллионов долларов просто забыл про купленный билет.

Житель города Честерфилд (штат Вирджиния) Джефф Кретцер приобрел лотерейный билет и положил его в ящик стола. Спустя месяц американец вспомнил про лотерею и решил проверить, повезло ли ему, пишет «Национальная служба новостей». Сначала Кретцеру показалось, что он стал обладателем четырех тысяч долларов, потом счастливчик понял, что оказался миллионером, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Журналистам он рассказал, что был ошеломлен этим известием. Счастливый обладатель выигрыша, заявил, что у него нет слов, чтобы описать свое состояние, добавляет Nation News.

Как ранее писало «URA.RU», крупнейший джекпот в России составил полмиллиарда рублей. Пенсионерка из Воронежской области, выигравшая 506 млн рублей в лотерею, рассказала, что тратит деньги «с умом».

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров