Мужчина забыл про лотерейный билет с выигрышем в четыре миллиона долларов ‍

10:16 26 апреля 2018 0

Обладатель джекпота не сразу поверил в свое счастье Фото: Pixabay

Курьезный случай произошел с американцем, сорвавшим большой куш в лотерею. Обладатель 4 миллионов долларов просто забыл про купленный билет.

Житель города Честерфилд (штат Вирджиния) Джефф Кретцер приобрел лотерейный билет и положил его в ящик стола. Спустя месяц американец вспомнил про лотерею и решил проверить, повезло ли ему, пишет «Национальная служба новостей». Сначала Кретцеру показалось, что он стал обладателем четырех тысяч долларов, потом счастливчик понял, что оказался миллионером, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Журналистам он рассказал, что был ошеломлен этим известием. Счастливый обладатель выигрыша, заявил, что у него нет слов, чтобы описать свое состояние, добавляет Nation News.

Как ранее писало «URA.RU», крупнейший джекпот в России составил полмиллиарда рублей. Пенсионерка из Воронежской области, выигравшая 506 млн рублей в лотерею, рассказала, что тратит деньги «с умом».