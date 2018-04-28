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28 апреля 2018
Главные новости Москвы
20:05  28 апреля 2018 2

Памела Андерсон поспорит с Басковым и Валуевым на российском ТВ

Памела Андерсон
Известная актриса будет обсуждать необычных людейФОТО: Toglenn, с сайта Викисклада

Американская актриса Памела Андерсон согласилась стать членом жюри шоу «Лига удивительных людей», запускаемого телеканалом «Россия 1». Выпуски с участием Андерсон появятся уже в мае.

По замыслу продюсеров проекта, на шоу будут соревноваться между собой люди с необычными способностями, съехавшиеся со всей страны. Особенностью проекта станет то, что судить необычных участников будет интернациональное жюри, в состав которого войдут не только российские, но и иностранные звезды. Так, помимо боксера Николая Валуева, актрисы Марии Ароновой и певца Николая Баскова, в съемках примут участие многократный победитель международных боев в стиле смешанных единоборств Джеффри Монсон и актриса Памела Андерсон, сообщает Starhit.ru. Премьера шоу назначена на 13 мая.

Отмечается, что ранее известная блондинка неоднократно приезжала в Москву. Она даже говорила журналистам, что у нее есть российские корни. Однако участие в российском телешоу она принимает впервые.

Виктор Жуков
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