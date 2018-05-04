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04 мая 2018
12:00  04 мая 2018 4

Во Вьетнаме россиянке дали пожизненный срок за ввоз кокаина

Девушка ранее рассказала, что ее подставил возлюбленныйФото: Мария Дапирка, «ВКонтакте»

Жительницу Ростова-на-Дону Марию Дапирку во Вьетнаме приговорили к пожизненному заключению. Ее осудили за ввоз кокаина, изначально за это преступление ей грозила смертная казнь.

«Суд города Хошимин приговорил Марию Дапирку к пожизненному заключению», — приводит слова адвоката россиянки Сункара Нурмагамбетова РИА «Новости». Сама ростовчанка отрицает свою причастность к провозу наркотиков и говорит, что их ей подбросил возлюбленный, который к тому же состоял в нигерийской мафии.

Мария Дапирка была задержана в одном из аэропортов Вьетнама еще в 2014 году, напоминает «Федеральное агентство новостей». В ее чемодане нашли почти 3 килограмма кокаина, при этом чемодан с двойным дном ей подарил молодой человек. Адвокат россиянки позднее заявил, что ее могут отправить в Россию в случае признания виновной — это следует из международного соглашения между Россией и Вьетнамом.

Дарья Корчак
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