Во Вьетнаме россиянке дали пожизненный срок за ввоз кокаина

12:00 04 мая 2018 4

Девушка ранее рассказала, что ее подставил возлюбленный Фото: Мария Дапирка, «ВКонтакте»

Жительницу Ростова-на-Дону Марию Дапирку во Вьетнаме приговорили к пожизненному заключению. Ее осудили за ввоз кокаина, изначально за это преступление ей грозила смертная казнь.

«Суд города Хошимин приговорил Марию Дапирку к пожизненному заключению», — приводит слова адвоката россиянки Сункара Нурмагамбетова РИА «Новости». Сама ростовчанка отрицает свою причастность к провозу наркотиков и говорит, что их ей подбросил возлюбленный, который к тому же состоял в нигерийской мафии.

Мария Дапирка была задержана в одном из аэропортов Вьетнама еще в 2014 году, напоминает «Федеральное агентство новостей». В ее чемодане нашли почти 3 килограмма кокаина, при этом чемодан с двойным дном ей подарил молодой человек. Адвокат россиянки позднее заявил, что ее могут отправить в Россию в случае признания виновной — это следует из международного соглашения между Россией и Вьетнамом.