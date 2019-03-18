В ХМАО построили дома, где люди боятся сгореть

Администрация поселка уверяет, что дома сданы без чернового потолка Фото: Ростислав Журавлев © URA.RU

Администрация поселка Цингалы (Ханты-Мансийский район ХМАО) подает в суд на компанию «Строй сити Тюмень», которая возвела дома с серьезным браком. Об этом «URA.RU» сообщил глава населенного пункта Алексей Козлов.

«Речь идет о восьми домах, там больше 20 квартир. Жители жалуются, что каждую весну идут протечки. При строительстве в зданиях не был сделан черновой потолок. А ведь в квартирах там проложена электропроводка. Если ее начнет коротить, дело может закончиться пожаром», — описал ситуацию мэр поселка. По его словам, у местных властей есть целый ряд претензий к этим домам, которые были построены в 2013—2014 годах для переселенцев из аварийного жилья и других льготных категорий. «У домов подходит к концу гарантийный срок. Мы не хотим, чтобы расходы по устранению всех проблем легли на плечи местной администрации», — заявил «URA.RU» депутат думы Ханты-Мансийского района Ярослав Беляков.

Связаться с руководством компании «Строй сити Тюмень» на момент публикации не удалось. По указанным номерам телефона никто не взял трубку. Помощью в подаче иска в суд администрации поселка занимается мэрия Ханты-Мансийского района. В беседе с корреспондентом «URA.RU» глава района Кирилл Минулин отметил, что не исключено, в что ходе прения сторон будет назначена судебная экспертиза состояния домов. «Только эксперты могут точно сказать, где строительный брак, а где есть вопросы к тому, как эксплуатировались объекты. Судя по тем документам, что я видел, под гарантийные обязательства могут попасть не все дома, которые указаны в исковых требованиях», — заявил чиновник.