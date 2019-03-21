Рэпер Тимати презентовал беспроводные наушники Black Star. Поклонники рэпера нашли более дешевые аналоги устройства в сети и негодуют, что музыкант поднял цену только из-за лейбла.

«Это собственный продукт. Соотношение цена-качество вас удивит», — рассказывает Тимати на страницах в соцсетях. Устройство от Тимати оценивается в 6990 рублей и продается через онлайн-магазин МТС. На наушниках есть гравировка с надписью BlackStar.

Поклонники Тимати заметили, что эта надпись — чуть ли не единственное, что отличает наушники от их более дешевых аналогов. Подобное устройство, пишут пользователи, только без гравировки от рэпера, можно заказать на популярном сервисе AliExpress всего за две тысячи рублей. То есть в три с лишним раза дешевле. Некоторые комментаторы отметили, что Тимати, возможно, сам закупил товар на AliExpress и просто нанес на него гравировку, да и сама пиар-акция обошлась звезде не очень дорого.

«Оптовая цена режет примерно 50% от средней. Лого наносят за копейки. Обычно при большом оптовом заказе лого вообще бесплатно наносят», — пишет пользователь Artem Simonenkov. Однако нашлись и защитники Тимати, которые рассказали, что в случае платной доставки товар с AliExpress выйдет дороже двух тысяч рублей. «Ого, всего на 5 тысяч дороже. Надо брать», — иронизируют комментаторы.

На их аналоге разве что нет надписи BlackStar. И стоят они в 3 раза дешевле