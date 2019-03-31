Бывший муж Началовой объяснил, почему их общая дочь отказалась жить с ним

Полузащитник ФК «Волга» Евгений Алдонин прокомментировал решение дочери Юлии Началовой Веры жить с родителями певицы. Он считает, что ребенок много времени проводил с родственниками артистки, поэтому девочка к ним привыкла.
«Сейчас вырывать ее из этого привычного состояния не очень хорошо», — заявил Алдонин в программе «Привет, Андрей!» в эфире телеканала «Россия 1». Кроме того, он отреагировал на ситуацию с разделом имущества между хоккеистом Александром Фроловым и скончавшейся певицей Юлией Началовой. Пара проживала в московской четырехкомантной квартире, которую оставил певице Алдонин.
«Что мне хочется ему сказать? Он должен поступить по-мужски, как порядочный и приличный человек. Это главное», — заявил Евгений Алдонин.
Отметим, Началова и Алдонин находились в браке с 2006 по 2011 год. В 2006 году у пары родилась дочка Вера. Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.