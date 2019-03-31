Бывший муж Началовой объяснил, почему их общая дочь отказалась жить с ним

Тимофей Вахрушев
© Служба новостей «URA.RU»
31 марта 2019 в 20:09
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Юлия Началова, началова юлия
Дочь Началовой будет жить с ее родителямиФото: Личная страница Юлии Началовой в Instagram

Полузащитник ФК «Волга» Евгений Алдонин прокомментировал решение дочери Юлии Началовой Веры жить с родителями певицы. Он считает, что ребенок много времени проводил с родственниками артистки, поэтому девочка к ним привыкла.

«Сейчас вырывать ее из этого привычного состояния не очень хорошо», — заявил Алдонин в программе «Привет, Андрей!» в эфире телеканала «Россия 1». Кроме того, он отреагировал на ситуацию с разделом имущества между хоккеистом Александром Фроловым и скончавшейся певицей Юлией Началовой. Пара проживала в московской четырехкомантной квартире, которую оставил певице Алдонин.

«Что мне хочется ему сказать? Он должен поступить по-мужски, как порядочный и приличный человек. Это главное», — заявил Евгений Алдонин.

Отметим, Началова и Алдонин находились в браке с 2006 по 2011 год. В 2006 году у пары родилась дочка Вера. Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

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