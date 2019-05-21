Центробанк потратил 6 млрд на допечатку наличных

Расходы Центробанка России для поддержания оборота национальной валюты увеличились за год на 60% или 6 млрд рублей. В Банке России повышенный спрос к нацвалюте объясняют тем, что в стране на фоне экономического подъема повысился спрос на «живые» деньги.
Финансисты предупреждают о том, что предприниматели и простые граждане стали замечать перегибы банков при блокировке счетов предпринимателей, операции по которым кредитные организации согласно «антиотмывочному» 115-ФЗ причисляют к подозрительным, пишут «Известия». При этом 40% предпринимателей опасаются, что последствия борьбы с финансированием терроризма скажутся на их мирной деятельности.