Центробанк потратил 6 млрд на допечатку наличных

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 07:23
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Клипарт деньги. Москва, кошелек, пачка денег, банкноты, деньги, рубли, тысячные купюры
Деньги оказались дороже пластикаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Расходы Центробанка России для поддержания оборота национальной валюты увеличились за год на 60% или 6 млрд рублей. В Банке России повышенный спрос к нацвалюте объясняют тем, что в стране на фоне экономического подъема повысился спрос на «живые» деньги.

Финансисты предупреждают о том, что предприниматели и простые граждане стали замечать перегибы банков при блокировке счетов предпринимателей, операции по которым кредитные организации согласно «антиотмывочному» 115-ФЗ причисляют к подозрительным, пишут «Известия». При этом 40% предпринимателей опасаются, что последствия борьбы с финансированием терроризма скажутся на их мирной деятельности.

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