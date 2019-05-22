Из-за споров о стройке храма в сквере могут изменить Градостроительный кодекс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса по строительству храма Святой Екатерины в сквере Екатеринбурга. Оказалось, что 74% людей против строительства собора в сквере у Драмтеатра. Большинство за то, что храм должен быть построен в другом месте. Один из вариантов — недострой у цирка в центре города, где хотели возвести торговый центр. Губернатор Куйвашев уже заявил, что попросит мэра Высокинского убрать сквер из списка мест для стройки. Кстати, из-за протестов депутаты захотели изменить Градостроительный кодекс.

Теперь Ольга Глацких может не бояться штрафов за оскорбление избирателей. Кабмин отклонил законопроект, позволяющий штрафовать чиновников. Хорошая новость для депутата из Ивановской области, обматерившей своих подписчиков, а также назвавшей их «беспомощными», «ущербными» и «бесполезными». Кстати, увольнять ее никто не собирается.

«Газпром» посчитал долги жителей Кавказа. Сумма выросла в несколько раз и достигла 93,9 млрд рублей. Кстати, это больше половины от долгов всех россиян за газ.

Литр бензина может подорожать на пять рублей уже к июлю, считают в Независимом топливном союзе. И это не предел — если вырастет цена на нефть и увеличится инфляция, то стоимость топлива тоже взлетит вверх. В Федеральной антимонопольной службе пообещали «принять меры» в случае роста стоимости топлива.

В Перми гимназия №4 сделала проходной балл для девочек выше, чем для мальчиков. Т.к. «девочки прилежные», а парни — нет. Директор учреждения заявила возмущенным родителям, что мальчики — «лидеры», а «бывшие мальчишки управляют страной».

Чиновники Вологды в мае «проверили» сугроб на остановке, на который жаловались еще в марте. Инспекция ничего не нашла, потому что гора снега уже растаяла. Зато по документам все в порядке.