Долги жителей Северного Кавказа за газ за год выросли втрое Фото: media.gazprom-neft.ru

Долг жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) за газ с начала прошлого года вырос в три раза. Это следует из ежегодного отчета «Газпрома».

«Задолженность потребителей СКФО за газ перед „Газпромом“ в 2018 году достигла 93,9 млрд рублей», — уточняет RNS . В компании подчеркнули, что долги жителей Кавказа составляют 52,1% от всего объема задолженности потребителей. При этом «Газпром» поставляет в СКФО всего 7% своего топлива.

На официальном сайте «Газпрома» говорится, что «задолженность (за газ жителей СКФО — прим. ред.) на 1 января 2018 года составила 26,9 млрд руб». При этом только за первый квартал прошлого года эта цифра выросла до 35,6 миллиарда. Таким образом, за весь 2018 год долги жителей Кавказа за топливо увеличились практически втрое.

Ранее суд Грозного списал местным жителям девять миллиардов рублей долгов за газ. Прокуратура Чечни заявила, что такую сумму практически невозможно взыскать, так как это привело бы к массовым акциям протеста в регионе. Эта история вызвала скандал в соцсетях, а власти других регионов России потребовали освободить от долгов и своих избирателей.