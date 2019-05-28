СМИ узнали о недовольстве силовиков новым законом о криминальных авторитетах

В силовых органах ждут разъяснений, как выполнять новый закон Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

В правоохранительных органах пожаловались на сложности в исполнении нового закона о криминальных авторитетах. Оперативники не знают, как реализовывать проект, и ожидают разъяснений.

«Новый закон вызывает много различных казусов. Все эти термины — „вор в законе“, „авторитет“, „положенец“, „сходка“ — не являются юридическими. Их надо перенести в соответствующую плоскость, разъяснить, чтобы можно было использовать», — цитирует «Росбалт» источник. По его словам, сложно сказать, когда заработает закон и по каким параметрам «генералы» криминального мира будут привлекаться к ответственности.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в экспертном сообществе сомневаются в работоспособности нового закона о криминальных авторитетах. Главная трудность состоит в том, как определить, является человек вором в законе или нет. Несмотря на это, в преступном мире уже начали придумывать схемы, как обойти новый запрет.

Закон, ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов, 27 марта принял Совет Федерации РФ, напоминает «Национальная служба новостей». 1 апреля президент России Владимир Путин подписал соответствующий проект, уточняет агентство Nation News. В Уголовный кодекс РФ внесли новую статью, согласно которой лидеры криминального мира могут лишиться свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей только за свой «статус».