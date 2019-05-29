В РПЦ считают, что без «ответственных бизнесменов» в России не появилось бы столько храмов Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Фрики дискредитируют протесты в Екатеринбурге и Тюмени. Из-за желающих пропиариться на резонансной теме заступаться за сквер и бороться с ЖКХ скоро будет некому. Тем временем в Екатеринбурге продолжаются споры из-за места строительства собора Святой Екатерины: теперь горожане предлагают поставить его на месте СИЗО.

Вопреки ожиданиям властей, реальные доходы россиян продолжают падать шестой год подряд. Экономисты уверены: роста зарплат ждать не стоит, для этого просто нет предпосылок. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин подтвердил это, спрогнозировав дальнейшую бедность россиян.

В РПЦ рассказали, как им удается строить по три храма в день. По словам представителей церкви, добиться таких масштабов без «ответственных бизнесменов» никогда бы не удалось.

Больше полумиллиона россиян пострадали из-за крупной аферы в Пенсионном фонде. Мошенники перевели накопления сотен тысяч граждан в негосударственные фонды — и вернуть деньги получится только через суд.

В России готовят всеобщую диспансеризацию, но врачи уже называют ее провальной. Проблема в программе медосмотров: большинство состоит из бесполезных обследований, которые зачастую проводятся формально. Рассказываем, почему опасные болезни все равно не смогут находить вовремя.

Минтруда составило рейтинг самых востребованных профессий в России. Первое место заняла вакансия, для которой даже не нужно высшее образование.