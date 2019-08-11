Дожди с грозами и градом надвигаются на Урал

Дождь и град движутся в Пермский край и Свердловскую область. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на синоптиков.
«11 августа местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы, град, ветер до 20 м/с», — сказано в рассылке службы спасения. При этом днем столбики термометров поднимутся до 28 градусов Цельсия. Для экстренных сообщений необходимо позвонить по номерам 101 или 112. Дождливую погоду обещают и в Пермском крае с отметкой 19 градусов тепла.
Ясную погоду синоптики прогнозируют в Курганской области, где температура воздуха составит 32 градуса выше ноля. Аналогичная погода в Тюменской области: +25…+28 градусов, ветер юго-восточный 3 м/с. В Челябинской области ветер достигнет 5 м/с, при этом будет ясная погода с температурой до 31 градуса Цельсия.
Самым холодным оказался Ямал, где столбики термометров не поднимутся выше 13 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, а ночью пойдет дождь. В Ханты-Мансийском автономном округе сохранится облачная погода с отметкой в 20 градусов.