Порошенко хочет пройти через детектор лжи в прямом эфире

Экс-президент Украины Петр Порошенко готов пройти проверку на полиграфе. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой».
«Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире», — сказал бывший украинский лидер. Он отметил, что готов ответить на имеющиеся вопросы следствия, в «объективность и непредвзятость» которого не верит.
Ранее в Главном бюро расследований Украины заявили, что следующий допрос Порошенко может быть проведен с использованием полиграфа, уточняет «Царьград». Глава ведомства Роман Труба отметил, что подобное «психофизиологическое исследование» ежегодно проходят все сотрудники ГБР.
Порошенко фигурирует в 11 производствах ГБР. 12 августа бывшего лидера страны допросили в качестве свидетеля по делу о возможно уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».