Порошенко хочет пройти через детектор лжи в прямом эфире

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Президент Украины Петр Порошенко, порошенко петр
Петр Порошенко готов ответить на вопросы в прямом эфире своего телеканалаФото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко готов пройти проверку на полиграфе. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой».

«Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире», — сказал бывший украинский лидер. Он отметил, что готов ответить на имеющиеся вопросы следствия, в «объективность и непредвзятость» которого не верит.

Ранее в Главном бюро расследований Украины заявили, что следующий допрос Порошенко может быть проведен с использованием полиграфа, уточняет «Царьград». Глава ведомства Роман Труба отметил, что подобное «психофизиологическое исследование» ежегодно проходят все сотрудники ГБР.

Порошенко фигурирует в 11 производствах ГБР. 12 августа бывшего лидера страны допросили в качестве свидетеля по делу о возможно уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».

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