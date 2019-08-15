Дамир Юсупов отметил мастерство коллеги Фото: Дамир Юсупов, ОК

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Летчик «Уральских авиалиний» 41-летний Дамир Юсупов, «на брюхо» посадивший А-321-111 на кукурузном поле под Раменским, ранее отметил своего коллегу, попавшего в схожую ситуацию. Юсупов в соцсети поставил «класс» публикации об инциденте, произошедшем в Туруханске 8 марта 2019 года. Так самым Юсупов оценил мастерство коллеги, который в сложной ситуации спас и людей, и машину.

В тот день самолет ATR-42-500 авиакомпании Nord Star, следовавший из Красноярска в Туруханск, выкатился с взлетно-посадочной полосы в аэропорту прибытия. ЧП произошло из-за сильного бокового ветра. На борту находились 20 пассажиров и 3 члена экипажа. В МЧС об этом сразу сообщили, но спасатели не приезжали, так как при посадке никто не пострадал благодаря мастерству командира судна.

Как писало «URA.RU», КВС Дамир Юсупов смог посадить А-321-211 в поле после того, как оба двигателя вышли из строя — в них попали птицы. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Посадка прошла успешно, лишь 23 человека получили легкие травмы.

В Кремле считают героями летчиков с А-321, посадивших в кукурузном поле самолет «Уральских авиалиний». По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, экипаж будет представлен к правительственным наградам.