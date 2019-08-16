15 августа 2019

Reuters уличил Сбербанк в продаже крупных сумм в валюте

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбарбанк после крупной сделки избавился от валютыФото: Антон Белицкий © URA.RU

Вначале августа Сбербанк конвертировал 2,7 млрд долларов от продажи своей бывшей турецкой «дочки» DenizBan. Как отмечает Reuters, конвертации проходили по частям на фоне падения курса рубля после новостей о новых антироссийских санкциях.

Источник издания, близкий к Сбербанку отметил, что кредитная организация постепенно конвертировала на локальном рынке всю сумму, которую удалось выручить от продажи DenizBank. Другой источник уточнил, что благодаря продаже валюты удалось поддержать рубль и уберечь национальную валюту от более сильного обвала в начале августа.

Как рассказал РБК руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук, сумма вырученная Сбербанком за короткий период времени была значимой для формирования курса рубля вначале августа. Однако, подчеркнул эксперт, у Сбербанка вряд ли была цель повлиять на стоимость национальной валюты или оказать ей поддержку.

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