Треть россиян считает спецслужбы причастными к гибели детей в Беслане

К гибели заложников в Беслане привели, в том числе, действия спецслужб, уверены 34% респондентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Треть россиян считает, что к гибели людей при захвате заложников в Беслане в 2004 году причастны, в том числе, российские спецслужбы. К такому выводу пришли специалисты «Левада-центра» по итогам проведенного исследования.

По данным «Левада-центра», о событиях в Беслане хорошо осведомлена почти половина опрошенных — 48%. Примерно столько же респондентов — 43% — знают об этом «в общих чертах». Еще 9% участников опроса узнали о теракте от интервьюеров.

На вопрос: «Как вы считаете, чьи действия привели к гибели заложников во время захвата школы в Беслане?» — большинство опрошенных — 51% — заявило, что «действия террористов». Треть респондентов — 34% — считает, что в гибели людей виноваты не только террористы, но и спецслужбы.

Захват заложников в школе №1 в Беслане произошел во время торжественной линейки 1 сентября 2004 года. На протяжении двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании 1128 человек. На третий день после взрывов в спортзале сотрудники ФСБ начали штурм. В результате теракта погибли 314 человек, включая 186 детей. Единственный выживший террорист — Нурпаша Кулаев — был приговорен к пожизненному сроку.