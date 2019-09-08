На Кипре погибла трехлетняя россиянка

Врачам не удалось спасти ребенка Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Вечером 7 сентября на Кипре погибла трехлетняя девочка, уроженка России. О произошедшей трагедии сообщила местная газета Phileleftheros.

Издание отмечает, что ребенок погиб в бассейне одного из домов в деревне Аргака в западной части острова. Там ее нашли в бессознательном состоянии, после чего доставили в больницу. Врачам спасти девочку не удалось. Сейчас полиция проводит расследование. Известно, что ребенок проживал на Кипре.

Аргака, как пишет ТАСС, находится в округе Пафос, недалеко от города Полис Хрисохус. В окрестностях деревни расположено много современных вил, в которых, как правило, проживают иностранцы.