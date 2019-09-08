Галкин и Лазарев посоветовали Гагариной лечиться от укуса насекомого алкоголем

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, портрет, гагарина полина
Коллеги по цеху предложили Гагариной лечиться совиньономФото: Владимир Андреев

Певицу Полину Гагарину укусила оса. Коллеги по цеху посоветовали ей лечиться алкоголем.

Про инцидент Гагарина рассказала в Instagram. Решив насладиться последними солнечными днями, она отправилась на велопрогулку, где и произошла неприятность. Гагарина разместила снимок «за 5 минут до» и обратилась к подписчикам с вопросом, как быть.

«Впервые в жизни! Больно, блин. Надо что-то выпить?» — написала певица в Instagram

Поклонники артистки в комментариях стали делиться советами, как обезболить укус и избежать возможной аллергической реакции. Не остались в стороне и коллеги по цеху. Так, Сергей Лазарев предложил Полине Гагариной выпить. «Новозеландский совиньон у тебя в холодильнике! Справа от входа», — отреагировал Лазарев.

Точку зрения певца поддержал и российский артист эстрады Максим Галкин. «Да, выпей — забудешь про укус», — написал он.

Артистка предпочла оставить эти сообщения без комментариев.

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