Галкин и Лазарев посоветовали Гагариной лечиться от укуса насекомого алкоголем

Певицу Полину Гагарину укусила оса. Коллеги по цеху посоветовали ей лечиться алкоголем.
Про инцидент Гагарина рассказала в Instagram. Решив насладиться последними солнечными днями, она отправилась на велопрогулку, где и произошла неприятность. Гагарина разместила снимок «за 5 минут до» и обратилась к подписчикам с вопросом, как быть.
«Впервые в жизни! Больно, блин. Надо что-то выпить?» — написала певица в Instagram
Поклонники артистки в комментариях стали делиться советами, как обезболить укус и избежать возможной аллергической реакции. Не остались в стороне и коллеги по цеху. Так, Сергей Лазарев предложил Полине Гагариной выпить. «Новозеландский совиньон у тебя в холодильнике! Справа от входа», — отреагировал Лазарев.
Точку зрения певца поддержал и российский артист эстрады Максим Галкин. «Да, выпей — забудешь про укус», — написал он.
Артистка предпочла оставить эти сообщения без комментариев.