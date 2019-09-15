У самолета со 116 пассажирами на борту отказал двигатель в воздухе

При посадке из-за технической неисправности никто не пострадал Фото: pixabay

Самолет Як-42, следовавший рейсом Талакан — Красноярск — Омск — Уфа, совершил посадку в аэропорту Красноярска 15 сентября. Причиной посадки стали проблемы с двигателем.

«Як-42 пролетал мимо Красноярска, сообщил, что у него что-то сломано, сел в штатном режиме. Аварийной посадки не было», — приводит слова представителя ГУ МЧС по Красноярскому краю ТАСС.

На борту лайнера находились 116 пассажиров и восемь членов экипажа. Никто не пострадал. Сейчас авиакомпания принимает решение, как доставить пассажиров к месту назначения.