14 сентября 2019

У самолета со 116 пассажирами на борту отказал двигатель в воздухе

© Служба новостей «URA.RU»
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При посадке из-за технической неисправности никто не пострадалФото: pixabay

Самолет Як-42, следовавший рейсом Талакан — Красноярск — Омск — Уфа, совершил посадку в аэропорту Красноярска 15 сентября. Причиной посадки стали проблемы с двигателем.

«Як-42 пролетал мимо Красноярска, сообщил, что у него что-то сломано, сел в штатном режиме. Аварийной посадки не было», — приводит слова представителя ГУ МЧС по Красноярскому краю ТАСС.

На борту лайнера находились 116 пассажиров и восемь членов экипажа. Никто не пострадал. Сейчас авиакомпания принимает решение, как доставить пассажиров к месту назначения.

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© Служба новостей «URA.RU»
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