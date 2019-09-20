Опубликовано видео расстрела полицейским двух коллег в Москве

За жизнь одного из полицейских продолжают бороться врачи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Появилось видео расстрела прапорщиком полиции Алексеем Смирновым своих коллег из управления собственной безопасности МВД. Происшествие произошло 18 сентября в комнате полиции возле станции метро «Рязанский проспект» в Москве.

На записи с камеры видеонаблюдения, которую опубликовал « Коммерсант », видно, как Смирнов достает из кармана пистолет и производит несколько выстрелов по коллегам — Максиму Веялко и Алексею Лимонову. Последний, несмотря на ранение, попытался выхватить пистолет у Смирнова.

Сейчас Лимонов находится в больнице, его состояние по-прежнему тяжелое. Веялко скончался на месте, его похороны пройдут сегодня в подмосковном Домодедово.

У “Ъ” появилось видео покушения на полицейских в метро. pic.twitter.com/6jUVgTNiDe — Коммерсантъ (@kommersant) 20 сентября 2019 г.

Как писало «URA.RU», ранее Смирнов дал первые показания. Во время общения со следователями он пожаловался на частые переработки и низкую зарплату. Отвечая на вопрос, зачем он открыл стрельбу, подозреваемый заявил, что «не хотел сидеть» — сотрудники УСБ, по предварительным данным, поймали его на взятке, уточняет RT.