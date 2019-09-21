Украина посчитала, сколько Россия должна за транзит газа в Европу

Госкомпания «Нафтогаз Украины» рассчитала тарифы на транзит российского природного газа в Европу через украинский трубопровод на ближайшие пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«На период 2020—2024 годов при бронировании 60 млрд кубометров транзитных мощностей газотранспортной системы Украины тариф составит 3,21 доллара за одну тысячу кубометров на 100 километров, а при бронировании 90 млрд кубометров — 2,56 доллара за одну тысячу кубометра на 100 километров», — пишет «Интерфакс-Украина». По данным «Нафтогаз Украины», в 2019 году переправа в Европу одной тысячи кубометров газа на 100 километров трубопровода обойдется российскому «Газпрому» в 2,61 доллара, передает RT.
Как писало «URA.RU», Украина нашла для себя тайного поставщика газа. «Нафтогаз» оформил соглашение на покупку почти 450 млн кубометров газа в первом квартале 2020 года.
В конце 2019 года истекает срок действия контракта на транзит российского газа через Украину, напоминает агентство Nation News. Россия и Украина должны начать переговоры о новом контракте. Сейчас Украина закупает газ по реверсу из Словакии, Венгрии и Польши. Однако в России готовы доказать, что покупка газа напрямую будет выгоднее, уточняет телеканал 360.