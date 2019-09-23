В России массово банкротятся строительные компании

За 10 месяцев этого года в России выявлено 133 застройщика-банкрота, которые в общем возводят 709 домов на 2,95 млн квадратных метров. Об этом говорится в отчете Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК).
Такие цифры сопоставимы с показателями за весь 2018 год, когда банкротами были признаны 111 строительных компаний. Еще 39 девелоперов тогда только начали процедуру банкротства, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на документ.
В 2019 году подавляющее большинство разорившихся застройщиков — небольшие компании, каждая из которых строит не больше четырех домов. Опрошенные изданием эксперты считают, что основной причиной банкротств является изменения правил долевого строительства, вступившие в силу с 1 июля 2019 года. Теперь, как напоминает RT, девелоперы не могут привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства покупателей хранятся на специальных эскроу-счетах до момента сдачи дома в эксплуатацию. Из-за этого у небольших компаний возникают финансовые трудности.
«Уже поступают тревожные сигналы от мелких и средних компаний в регионах: некоторые из них не соответствуют критериям банков в части предоставления проектного финансирования», — приводит газета слова управляющего партнера «Векторстройфинанса» Андрея Колочинского. По его словам, если власти не предложат бизнесу помощь, это неминуемо приведет к массовым банкротствам. В то же время представитель Минстроя заявил, что к банкротству организации как правило приводят ошибки в организации строительства, менеджмента, финансовой модели и т. д.