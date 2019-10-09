Мать била ребенка, который лежал в коляске
Жители Северодвинска сняли на видео жестокое обращение матери с малышом. Ролик был опубликован в группе «Северодвинск life».
На кадрах женщина что-то пытается найти в траве. Как предположили очевидцы, возможно, она искала спрятанную закладку с наркотиками. Через какое-то время она наклоняется над коляской и начинает лупить и трясти грудничка. Коляска в какой-то момент врезается в припаркованную машину и женщина немного успокаивается, обходя препятствие.
Автор видео уже обратился в полицию. Личность женщины сейчас устанавливают.