08 октября 2019

Мать избила грудничка на глазах у прохожих в Северодвинске. ВИДЕО

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Открытая лицензия на 04.08.2015. Куклы., ребенок, коляска, игрушка, кукла, детское насилие, младенец, новорожденный
Мать била ребенка, который лежал в коляскеФото: Pixabay

Жители Северодвинска сняли на видео жестокое обращение матери с малышом. Ролик был опубликован в группе «Северодвинск life».

На кадрах женщина что-то пытается найти в траве. Как предположили очевидцы, возможно, она искала спрятанную закладку с наркотиками. Через какое-то время она наклоняется над коляской и начинает лупить и трясти грудничка. Коляска в какой-то момент врезается в припаркованную машину и женщина немного успокаивается, обходя препятствие.

Автор видео уже обратился в полицию. Личность женщины сейчас устанавливают.

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