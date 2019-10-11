Навального хотят оставить без жилья

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Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Алексей Навальный останется без квартиры в МарьиноФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Митинги Навального

Прокуратура и Росгвардия потребовали арестовать квартиру главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), блогера Алексея Навального в качестве обеспечительной меры по иску на пять миллионов рублей. Об этом глава ФБК рассказал в своем Instagram.

«Только что узнал, что Росгвардия и прокуратура требуют отнять мою единственную квартиру», — написал Навальный. В письме прокурора Навальный значится одним из организаторов акции протеста против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Навальный пояснил, что в прокуратуру обратилась Росгвардия, которая была вынуждена платить своим сотрудникам сверхурочные за работу на митингах. «Больше 4 миллионов рублей. И теперь они хотят, чтобы эти 4 миллиона им вернули организаторы акции», — возмутился блогер. Чтобы глава ФБК, как один организаторов летних протестов, точно возместил убытки Росгвардии, нужно «арестовать единственный существенный объект имущества гражданина Навального — его квартиру в Марьино».

Митинг, о котором идет речь, прошел 20 июля на проспекте Академика Сахарова в Москве. Более 12 тысяч человек требовали допустить «независимых» кандидатов на выборы в Мосгордуму. На акции протеста участвовал Навальный, который так и не смог повлиять на ход выборов, напоминает «Национальная служба новостей». До выборов не допустили ни одного из его сторонников.

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