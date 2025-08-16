NYT: Трамп пригласил европейских лидеров на встречу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп пригласил европейских лидеров на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится в понедельник, 18 августа, в Белом доме. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на западные дипломатические источники.
«Трамп обсудит этот план с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Белом доме, а европейские лидеры будут приглашены на встречу», — говорится в публикации NYT. По информации двух высокопоставленных европейских чиновников, которых проинформировали о деталях разговора, Трамп уведомил лидеров Европы о своей инициативе, предполагающей передачу России территорий Донбасса, которые еще не находятся под контролем российских военных. NYT отмечает, что Трамп считает такой подход шагом к установлению мира на Украине. Вместе с тем он отказался от идеи немедленного прекращения огня.
Ранее, 15 августа, Дональд Трамп провел почти трехчасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Главными темами встречи стали поиск путей урегулирования конфликта на Украине и обсуждение вопросов международной и региональной повестки, включая экономические отношения между Москвой и Вашингтоном. По итогам переговоров Трамп заявил о значительном прогрессе в диалоге между странами и положительно оценил итоги встречи, отметив, что по ряду вопросов уже удалось достичь соглашения. Владимир Путин также сообщил, что достигнутые договоренности открывают путь к мирному разрешению украинского кризиса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.