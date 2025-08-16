NYT: Трамп пригласил европейских лидеров на встречу с Зеленским

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп рассказал европейским лидерам о своем плане по Украине
Трамп рассказал европейским лидерам о своем плане по Украине Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп пригласил европейских лидеров на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится в понедельник, 18 августа, в Белом доме. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на западные дипломатические источники.

«Трамп обсудит этот план с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Белом доме, а европейские лидеры будут приглашены на встречу», — говорится в публикации NYT. По информации двух высокопоставленных европейских чиновников, которых проинформировали о деталях разговора, Трамп уведомил лидеров Европы о своей инициативе, предполагающей передачу России территорий Донбасса, которые еще не находятся под контролем российских военных. NYT отмечает, что Трамп считает такой подход шагом к установлению мира на Украине. Вместе с тем он отказался от идеи немедленного прекращения огня.

Ранее, 15 августа, Дональд Трамп провел почти трехчасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Главными темами встречи стали поиск путей урегулирования конфликта на Украине и обсуждение вопросов международной и региональной повестки, включая экономические отношения между Москвой и Вашингтоном. По итогам переговоров Трамп заявил о значительном прогрессе в диалоге между странами и положительно оценил итоги встречи, отметив, что по ряду вопросов уже удалось достичь соглашения. Владимир Путин также сообщил, что достигнутые договоренности открывают путь к мирному разрешению украинского кризиса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп пригласил европейских лидеров на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоится в понедельник, 18 августа, в Белом доме. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на западные дипломатические источники. «Трамп обсудит этот план с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Белом доме, а европейские лидеры будут приглашены на встречу», — говорится в публикации NYT. По информации двух высокопоставленных европейских чиновников, которых проинформировали о деталях разговора, Трамп уведомил лидеров Европы о своей инициативе, предполагающей передачу России территорий Донбасса, которые еще не находятся под контролем российских военных. NYT отмечает, что Трамп считает такой подход шагом к установлению мира на Украине. Вместе с тем он отказался от идеи немедленного прекращения огня. Ранее, 15 августа, Дональд Трамп провел почти трехчасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Главными темами встречи стали поиск путей урегулирования конфликта на Украине и обсуждение вопросов международной и региональной повестки, включая экономические отношения между Москвой и Вашингтоном. По итогам переговоров Трамп заявил о значительном прогрессе в диалоге между странами и положительно оценил итоги встречи, отметив, что по ряду вопросов уже удалось достичь соглашения. Владимир Путин также сообщил, что достигнутые договоренности открывают путь к мирному разрешению украинского кризиса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...