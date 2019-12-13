Власти выделят сотни миллиардов рублей на поддержку семей

До 2024 года власти потратят на программы национального развития на 368 млрд рублей больше, чем планировалось. Больше всего финансирование вырастет на проект «Демография» — на 297 млрд, следует из презентации Министерства финансов России.
Дополнительные деньги по этому направлению потребовались после того, как с 2020 года власти решили расширить круг получателей пособий на первого и второго ребенка. Если сейчас выплата положена семьям с ребенком до полутора лет и совокупным доходом родителей меньше 1,5 прожиточных минимумов, то со следующего года пособие будут получать те, чей доход меньше двух минимумов, пока ребенку не исполнится три года.
Также расходы увеличат на проект «Здравоохранения» и «Комплексного плана развития магистральной инфраструктуры». На них потратят на 39 и 38 млрд рублей больше. Остальные направления получат в общей сложности дополнительных 12 млрд рублей.
«Таким образом, за три года на программы национального развития будет потрачено на 368 млрд рублей больше, следует из презентации», — пишет газета «Известия» со ссылкой на презентацию Минфина. Общая сумма запланированных расходов на данный момент составляет 26 трлн. Опрошенные издание эксперты при этом не исключают, что со временем эта цифра может вырасти до 30. Единственным нацпроектом, на котором решили сэкономить, стала «Экология». За три года она недополучит 7 млрд рублей.