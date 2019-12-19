Воспитательница умерла, спасая детей из «заминированного» садика

Врачи скорой помощи не успела спасти воспитательницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Биробиджан Еврейской автономной области воспитательнице детского сада стало плохо и она умерла. Это произошло во время эвакуации учреждения, которая произошла из-за звонков о минировании.

«Узнав о том, что их детсад „заминирован“ и нужно срочно выводить ребят на улицу, воспитательница почувствовала себя плохо», — сообщает « Царьград ». Отмечается, что ее коллеги сразу же вызвали скорую помощь. Однако приехавшие медики не успели спасти женщину.

Волна сообщений о минировании прошла 19 декабря. На почту детских садов поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Детей и сотрудников учреждений эвакуировали. Сейчас проводится осмотр зданий, пишет сайт VSE42.RU. Подобные сообщения о минировании зафиксированы в Хабаровском крае и Амурской области.