Воспитательница умерла, спасая детей из «заминированного» садика

В городе Биробиджан Еврейской автономной области воспитательнице детского сада стало плохо и она умерла. Это произошло во время эвакуации учреждения, которая произошла из-за звонков о минировании.
«Узнав о том, что их детсад „заминирован“ и нужно срочно выводить ребят на улицу, воспитательница почувствовала себя плохо», — сообщает «
Волна сообщений о минировании прошла 19 декабря. На почту детских садов поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Детей и сотрудников учреждений эвакуировали. Сейчас проводится осмотр зданий, пишет сайт VSE42.RU. Подобные сообщения о минировании зафиксированы в Хабаровском крае и Амурской области.