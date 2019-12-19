18 декабря 2019

Воспитательница умерла, спасая детей из «заминированного» садика

© Служба новостей «URA.RU»
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Лыжня России 2019. Курган, мчс, скорая помощь, чрезвычайное происшествие
Врачи скорой помощи не успела спасти воспитательницуФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Биробиджан Еврейской автономной области воспитательнице детского сада стало плохо и она умерла. Это произошло во время эвакуации учреждения, которая произошла из-за звонков о минировании.

«Узнав о том, что их детсад „заминирован“ и нужно срочно выводить ребят на улицу, воспитательница почувствовала себя плохо», — сообщает «Царьград». Отмечается, что ее коллеги сразу же вызвали скорую помощь. Однако приехавшие медики не успели спасти женщину.

Волна сообщений о минировании прошла 19 декабря. На почту детских садов поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Детей и сотрудников учреждений эвакуировали. Сейчас проводится осмотр зданий, пишет сайт VSE42.RU. Подобные сообщения о минировании зафиксированы в Хабаровском крае и Амурской области.

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