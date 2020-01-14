Лоза сравнил КВН с воротами в ад

Юрий Лоза уверен, что участники КВН портят себе карьеру Фото: Личная страница Юрия Лозы в Facebook

Композитор Юрий Лоза назвал восемь мест на земле, которые являются «воротами в ад», и причислил к ним «Клуб веселых и находчивых».

«Тупые шутки, которые разучивают участники КВН, лишают многих из них профессии, выключают из нормальной жизни и делают бесполезными неудачниками на всю жизнь», — написал Лоза на своей странице в Facebook.

Так, наряду с КВН он отнес к «воротам ада» змеиный остров в Бразилии, пустыню Данакиль в Эфиопии, долину смерти и гору Вашингтон в США, озеро-убийцу Ньос в Камеруне, дорогу смерти в Боливии и озеро Натрон в Танзании.

Лоза и ранее критиковал российское телевидение. Так, по мнению музыкального исполнителя, новогодняя программа «Голубой огонек» не отличается оригинальностью, а многие артисты уже надоели россиянам. Тогда он предложил телеканалам ввести голосование, чтобы зрители сами выбирали, кого хотят видеть в эфире, напоминает агентство Nation news.