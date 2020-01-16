Михалкова из «Уральских пельменей» раскритиковала российские зоопарки

Правильный зоопарк, по мнению Юлии Михалковой, — тот, где звери находятся на воле Фото: профиль Юлии Михалковой в Instagram

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова высказалась против российских зоопарков, где животные вынуждены пребывать в тесных загонах. По мнению Михалковой, животным и людям стоит поменяться местами.

«Правильный зоопарк — это когда зверюшки на воле, а люди наблюдают за ними из небольших загончиков», — написала Михалкова в своем профиле в Instagram. Своими размышлениями звезда поделилась в подписи к фото, где она кормит жирафов.

Ранее Михалкова рассказала, что покинула шоу «Уральские пельмени» в связи с тем, что «достигла потолка» и устала от творческой стабильности. Однако в «Уральских пельменях» заявили, что девушка покинула коллектив, потому что внешность для нее стала превыше работы. После ухода из команды Михалкова начала активно заниматься развитием собственных проектов.