Захарова вступилась за Лаврова после критики Венедиктова

Мария Захарова привела примеры, доказывающие, что в США внутреннее право стоит выше международного Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вступила в спор с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым. Ранее журналист раскритиковал слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что в США внутреннее право превыше международного.

Венедиктов решил доказать обратное, процитировав статью Конституции США, в которой сказано, что все договоры, заключенные от имени Соединенных Штатов Америки, являются верховным правом страны, и им нужно следовать, даже если это противоречит положениям Конституции и законам штатов. Однако Захарова заявила, что это не всегда соблюдается и привела несколько примеров, подтверждающих слова министра. «В США действует прецедентное право, и как раз именно судебные решения изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Так, официальный представитель МИД России процитировала решение одного из апелляционных судов США, которое гласит, что «политические и юридические органы Соединенных Штатов вправе игнорировать нормы обычного международного права в процессе исполнения законов и других федеральных нормативно-правовых актов».

По словам Захаровой, США постоянно нарушают соглашение между ООН и американским правительством, отказывая в визах представителям делегаций, которые прибывают в Нью-Йорк по линии ООН. Она также отметила, что Америка нарушила резолюцию Совета безопасности ООН, выйдя в одностороннем порядке из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Помимо этого, Захарова напомнила о неоднократных актах агрессии США против Югославии, Ирака и других стран.