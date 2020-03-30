29 марта 2020

Ведущий китайский вирусолог спрогнозировал спад пандемии коронавируса

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Благоприятным сезоном с точки зрения эпидемиологии вирусологи называют осеньФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса может пойти на спад в октябре этого года, однако ее окончание спрогнозировать пока сложно. Такое мнение на видеоконференции по проблеме заболевания высказал один из ведущих китайских вирусологов Чжан Вэньхун — руководитель Шанхайской экспертной группы по COVID-19.

«Существует вероятность того, что распространение вируса может пойти на спад в октябре», — цитирует ученого ТАСС. Он добавил, что после этого пандемия еще не закончится.

Другой участник конференции, вирусолог из Гонконгского университета Цзинь Дунъянь оценил вероятность того, что пандемию удастся взять под контроль в течение года, в 30-40%. При этом он опасается дальнейшего распространения заболевания по миру.

По мнению профессора медицины из Массачусетского университета Лу Шаня, необходимо обращать особое внимание на изменение вируса и на тех пациентов, которые болеют в легкой форме. «Они составляют до 80% от общего числа случаев инфицирования», — отмечает ученый.

Ранее официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн заявил, что Китаю удалось остановить эпидемию коронавируса, пишет «Утро.ру».

По данным портала Coronavirus-monitor на 30 марта, в мире зафиксировано 722 910 случаев заражения, умерли 33 976 человек, 151 294 излечились.

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© Служба новостей «URA.RU»
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