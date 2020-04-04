Число умерших россиян с коронавирусом достигло 45 человек

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В столице новые смерти из-за эпидемии коронавирусаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Москве скончались два пациента с с коронавирусом в возрасте 58 и 70 лет. В департамент здравоохранения столицы отметили, что у них помимо положительного теста на COVID-19 были диагностированы двусторонняя пневмония и хронический бронхит.

В оперштабе Москвы отметили, что у погибших были и сопутствующие заболевания: гипертония и сахарный диабет.

С начала эпидемии с учетом новой информации умерли 45 человек, из них 29 в Москве. сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

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© Служба новостей «URA.RU»
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