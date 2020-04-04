Число умерших россиян с коронавирусом достигло 45 человек

В столице новые смерти из-за эпидемии коронавируса
В Москве скончались два пациента с с коронавирусом в возрасте 58 и 70 лет. В департамент здравоохранения столицы отметили, что у них помимо положительного теста на COVID-19 были диагностированы двусторонняя пневмония и хронический бронхит.
В оперштабе Москвы отметили, что у погибших были и сопутствующие заболевания: гипертония и сахарный диабет.
С начала эпидемии с учетом новой информации умерли 45 человек, из них 29 в Москве. сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.