04 апреля 2020

СМИ: у главы скорой помощи Москвы подозревают коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парад новой техники на центральной площади. Курган, скорая помощь, скорая медицинская помощь, машины скорой помощи, мед работник
Глава столичной скорой помощи Николай Плавунов сдал тест на COVID-19, результаты пока неизвестныФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Глава московской скорой помощи Николай Плавунов мог заразиться коронавирусом. Чтобы не допустить распространения инфекции, врач решил самоизолироваться в рабочем кабинете.

«Плавунова решили проверить после того, как подозрение на коронавирус возникло у его первого заместителя Дмитрия Гаврилова и у его заместителя по медицинской части Георгия Введенского», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

Результаты тестов пока неизвестны. Вместе с тем врачи проверяют других сотрудников московской скорой помощи, с которыми контактировал их начальник.

До этого сообщалось, что коронавирус обнаружили у Дениса Проценко — главврача столичной больницы №40, где лечат пациентов с COVID-19, напоминает издание «Ридус». Врач также изолировался в своем кабинете.

Согласно последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более миллиона человек. 50 тысяч из них скончались. В России больны 4 734 человека, 355 выздоровели, еще 45 погибли.

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус», а также в telegram-канале «Екатеринбург. Коронавирус»

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...