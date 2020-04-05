СМИ: у главы скорой помощи Москвы подозревают коронавирус

Глава московской скорой помощи Николай Плавунов мог заразиться коронавирусом. Чтобы не допустить распространения инфекции, врач решил самоизолироваться в рабочем кабинете.
«Плавунова решили проверить после того, как подозрение на коронавирус возникло у его первого заместителя Дмитрия Гаврилова и у его заместителя по медицинской части Георгия Введенского», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.
Результаты тестов пока неизвестны. Вместе с тем врачи проверяют других сотрудников московской скорой помощи, с которыми контактировал их начальник.
До этого сообщалось, что коронавирус обнаружили у Дениса Проценко — главврача столичной больницы №40, где лечат пациентов с COVID-19, напоминает издание «Ридус». Врач также изолировался в своем кабинете.
Согласно последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более миллиона человек. 50 тысяч из них скончались. В России больны 4 734 человека, 355 выздоровели, еще 45 погибли.
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