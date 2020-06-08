Кремль ответил, почему поправки о сроках президента нет на сайте

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По информации RT , администрация сайта 2020og, объясняющего все предложенные к голосованию поправки в Конституцию РФ, добавила недостающий пункт. «Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации — оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок», — приводит телеканал информацию с сайта.

Изменения в Конституцию, касающиеся переизбрания действующего президента, также не были упомянуты в рекламной кампании самого голосования. На это Песков заявил, что агитационные материалы могут не включать все предлагаемые поправки.

«Бывают разные технические накладки. Может просто выпасть при заливке сайта», — приводит ТАСС слова Пескова. Пресс-секретарь добавил, что в настоящее время недостающая информация добавлена на сайт.

Отсутствие на сайте, объясняющем предлагаемые изменения в Конституцию РФ, информации о поправке, разрешающей президенту баллотироваться на новый срок, является техническими накладками. Об этом во время конференц-колла сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По мнению Дмитрия Пескова, отсутствие информации на сайте — технические накладки, а в рекламной кампании Фото: Антон Белицкий © URA.RU

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