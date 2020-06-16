Германия и США поругались из-за России

Трампа возмутило, что американским военным приходится защищать ФРГ Фото: Сайт Президента России

Президент США Дональд Трамп недоволен, что войскам Америки приходится охранять Германию от России. Об этом президент сказал во время дискуссии в Совете по международным отношениям. Глава государства намерен уменьшить число военных, находящихся в ФРГ, пишет ФАН .

«Германия платит Москве миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России», — возмутился Трамп. Посол ФРГ в США Эмили Хабер поспорила с президентом. Она напомнила Трампу, что на самом деле войска США в Германии нужны вовсе не для защиты от России. Военные стоят на страже трансатлантической безопасности и показывают мощь Америки Африке и Азии.

При этом ранее Трамп заявил, что американские военные не намерены больше решать проблемы других стран. Президент подчеркнул, что США — не полиция мира.

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