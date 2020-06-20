В США озаботились мнением России по вопросу вооружений

На переговоры с США и Россией приглашена и китайская сторона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

США анонсировали переговоры с Россией по вопросу контроля за вооружениями. Согласно сообщению пресс-службы Госдепартамента, они пройдут 22—23 июня.

«Спецпредставитель президента по контролю над вооружениями посол Маршалл Биллингсли отправится в Австрию 22—23 июня», — цитирует сообщение RNS . Отмечается, что Биллингсли планирует встретиться с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, чтобы обсудить вопрос контроля над вооружениями в ближайшем будущем. Кроме того, на переговоры приглашена и китайская сторона.

Ранее президент США Дональд Трамп высказывал желание заключить с Россией ядерный пакт. Срок договора СНВ-3 о сокращении стратегических вооружений истекает в 2021 году.

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